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Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan’da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı’nın uçağı ile Türkiye’ye getirildi.

Suudi Arabistan'da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Türkiye'ye getirildi.


Tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da görülen korona virüs salgınından etkilenen iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığının uçağı ile Hatay'a getirildi.


Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansla ile gelerek havalimanından iki hastayı tedbirli bir şekilde alarak, tedavisine devam edilmek üzere hastaneye götürdü.

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