Tahtaköprü Barajı Amik Ovasına bereket dağıtacak

Hatay'da DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yükseltme çalışmaları 1,5 yılda tamamlanan Tahtaköprü Barajı su tutmaya başladı.

Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 1977 yılında işletmeye açılan barajın yükseltme çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kısa sürede tamamlanarak Hatay çiftçisinin hizmetine sunuldu.

DSİ yetkilileri Kahramanmaraş Menzelet ve Kılavuzlu barajlarından gelecek suyla Amik ovasında su sorunu yaşanmayacağını belirttiler..

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajının Amik Ovasına bereket dağıtacağını söyledi. Yayman, "Partimizin bir sloganı var. Biz her zaman diyoruz ki yaparsa AK Parti yapar. İşte bu barajı da hükümetimiz yaptı. Bunun adı eser siyasetidir. 50 yıllık hayalimizi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve DSİ'ye sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

454 milyon metreküp su tutacak baraj, 465 bin dekar araziyi sulayacak. HES vasıtasıyla 29 GWh elektrik üretecek, 350 milyon TL tarımsal gelir artışı sağlayacak, 80 milyon TL elektrik üretiminden gelir elde edilecek, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacak. Kışın taşkınları, yazın kuraklığı önleyecek..