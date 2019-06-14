Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor

Hatay'da uzun zamandan beri gündemde olan Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak set yükseltme çalışmalarının bu hafta başlayacağı bildirildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, Amik Ovasını kışın selden korunması yazın ise daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak inşaat çalışmalarında ilk kazmanın 17 Haziran Pazartesi günü vurulacağını ifade etti.

1975 yılında yapımı tamamlanan ve 1977 yılında işletmeye açılan Tahtaköprü Barajı, kurulduğu günden itibaren gövde yükseltmesi gündeme geliyor. Set yükseltme çalışmalarının ardından Tahtaköprü Barajı'nın gövde dolgusu 9 metre yükseltilecek. Böylece rezervuarda depolanacak suyun hacmi 200 hektometre küpten 350 hektometre küpe çıkarılacak. Bu kapasite artışıyla birlikte mevcut durumda sulanan 119.000 dekar zirai araziye 346.140 dekar alan daha eklenecek ve toplamda 465.140 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak.

Ayrıca HES tesisi vasıtasıyla yıllık 129.90 GWh enerji üretilecek.