İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu kızılgöl mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç'nin (72) kullandığı 31 KKS 27 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.