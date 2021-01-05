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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gökdere yolunda seyir halindeki Mehmet A. (54) idaresindeki 46 E 6735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada hafif yaralan otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Erzin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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