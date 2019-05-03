Tansiyonu düşen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Hatay'da, seyir halinde iken tansiyonu düşen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritteki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle arkadan gelen araçların da yavaşlamasıyla caddede ikinci bir kaza meydana geldi.

Olay, Antakya-Samandağ Karayolu Antakya Otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 1811 plakalı otomobilin ismine ulaşılamayan sürücüsünün seyir halindeyken tansiyonu düştü. Direksiyon hakimiyetini kısa süreli olarak kaybeden sürücü, sol şeritte ilerleyen 31 Y 5755 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle 31 Y 5755 plakalı otomobil karşı şeride çıktı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Diğer yandan kazayı gören araç sürücüleri yavaşlayınca aynı noktada ikinci bir kaza daha meydana geldi. 6 aracın karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Polis ekipleri aynı noktada meydana gelen 2 kazayla ilgili inceleme başlattı.