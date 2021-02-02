Tantaköprü Barajında doluluk en yüksek seviyede

Kırıkhan'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Barajı aynı zamanda 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yılda 20 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi ve daha fazla arazi sulanması için 2018 yılında başlatılan yükseltme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl yağışların mevsimlerin üzerinde oluşması ile geçen yıl 101 milyon metreküp doluluk oranı olan Tahta köprü Barajında bu yıl ise 174 milyon metreküp kapasiteye ulaşıldı. Amik Ovasında su sıkıntısı çeken çiftçilerimiz artık bu dertten kurtuldu" dedi.

Amik Ovasında katma değeri yüksek ürünler yetiştirileceğini belirten Yayman, "Pamuk, mısır, buğday, kavun, havuç ve meyve üretimi için burası çok önemli" diye konuştu.