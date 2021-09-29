İhlas Haber Ajansı

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Tarihi 2. Selim Camii restore ediliyor

Hatay’ın Payas ilçesindeki tarihi 2.

Hatay'ın Payas ilçesindeki tarihi 2. Selim Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı.


Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde bulunan tarihi 2. Selim Camii'nde restorasyon çalışmaları yaklaşık 6 ay sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sebebiyle cami ibadet ve ziyarete kapatıldı. Mimar Sinan tarafından inşa edilen 2. Selim Camii'nin planı erken devir camilerinde görülen ters “T” planına sahip. 2. Selim Camii, aynı zamanda İstanbul'da Silivri Kapısı'nın iç kısmındaki İbrahim Paşa Camii'ne benzerliği ile biliniyor.

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