Tarihi Antakya sokakları ışıl ışıl

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya'nın eski, tarihi sokaklarını aydınlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Sokak Sağlıklaştırma proje çerçevesinde zemin ve duvar iyileştirmeleri yapılan sokaklara dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirildi.

Antakya'nın yaşayan kültürel miraslarından olan ve son yıllarda kentin başlıca turizm lokasyonlarından biri haline gelen sokaklarda zemin ve cepheleri özüne uygun olarak restore eden ekipler, aydınlatma direklerini yerleştirmesiyle birlikte bölgeye yeni bir çehre kazandırdı.

Hem mahalle sakinlerinin hem de sokakları gezen vatandaşların güvenliği açısından da büyük önem taşıyan aydınlatma, bölgeye canlılık getirdi.