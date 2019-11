Tarihi Batıayaz Köprüsü restore edildi

Hatay'da Osmanlı döneminde yapılan tarihi Batıayaz Köprüsü, restorasyonu tamamlandıktan sonra yeniden kullanıma açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Osmanlı döneminde yapılan tarihi Batıayaz Köprüsü'nü aslına uygun şekilde restore etti. Restorasyon çalışmaları 7 ay süren köprünün açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, HBB Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları, Eriklikuyu Mahalle Muhtarı Hamit Aktaş ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Böyle güzel ve güneşli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu coğrafya havasıyla, suyuyla, toprağıyla, meyvesiyle, sebzesiyle insanları cezbediyor. Tarihte de bu böyle olmuş. Doğu'nun cengaverleri de Batı'nın cengaverleri de bu topraklar için savaşmışlar. Bu topraklar kıymetli topraklar. Turizmden beklentisi olan ve turizmden pay almak isteyen bir iliz. Elimizdeki tüm imkanları kullanarak turizmden pay almak istiyoruz. Bizim tarihimiz var, doğamız var, kültürümüz var. Biz on dakikada denize, on dakikada yaylaya gidilebilen bir iliz. Bu imkanlar başka illerde yok. Şu an tarihi bir köprünün başındayız. Bu köprüyü buraya inşa eden ecdadımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu köprünün ayakta tutulabilmesi adına gayret gösterilmiş. Ben bu gayreti gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprümüz aslına uygun bir şekilde restore edilmiş ve güçlendirilmiş. İnşallah uzun yıllar halkımıza hizmet eder” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hatay'a 22 tane köprü kazandırdık. Bunlardan 3 tanesi Asi Nehri'nin üzerinde. Bu köprümüzle birlikte 23 köprü yapımını tamamlamış olduk. Osmanlı döneminden günümüze gelen ancak talihsiz bir kaza sonrasında zarar gören, mülkiyeti Karayolları'na ait olan köprümüzün restorasyon çalışmasını uzun bir uğraş sonrasında gerçekleştirdik. Bu köprünün üzerinden ağır vasıtaların geçişini engelleyecek bir düzenleme yapılacak. Muhtarlarımızın talebi üzerine büyük vasıtaların geçişini sağlayacak bir köprü çalışmamız olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek restorasyon çalışmaları tamamlanan köprü halkın hizmetine sunuldu.