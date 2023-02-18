Tarihi Beyseri hamamı depremde yıkılmadı

Hatay'da "eski Antakya evlerinin" arasında bulunan tarihi Beyseri hamamı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depreme dayanarak yıkılmadı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde "eski Antakya evlerinin" arasından bulunan ve rivayetlere göre, geçmiş dönemde Osmanlı askerlerinin bitlenmesi üzerine inşa edilen tarihi Beyseri hamamı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depreme dayanarak yıkılmadı. Halk dilinde Bitli Beyseri hamamı olarak tabir edilirken hamamın dış duvarlarında bazı hasarların oluştuğu görülürken yanında bulunan "eski Antakya evleri" ise yıkılmış durumda.

Beyseri hamamının yanında evi bulunduğu belirten Metin Mansuroğlu,"Bizim burada eski Antakya evimiz var. Ama geçilecek gibi değil. Beyseri hamamının dibinde. Eski bir hamam var, bitli Beyseri hamamı derler. Osmanlı askerleri kaç zaman banyo yapmadıkları için bitlenince hamamın kurulduğunu biliyoruz. Burada çok tarihi yerler var. Buraların bu halini görmek beni yıktı" dedi.