Tarihi hükümet binası kütüphane oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki tarihi bina restore edilerek kütüphane haline getirildi.

Fransızların işgali döneminde hükümet binası olarak yaptığı Kırıkhan ilçesindeki bina artık kütüphane olarak hizmet verecek.

Bir süredir metruk halde duran binanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığına devri yapıldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda tarihi yapı kütüphaneye dönüştürüldü.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, binayı incelerken yaptığı açıklamada, 1933 yılından bu yana yönetim binası olarak kullanılan bu binanın artık kütüphane olarak hizmet edeceğini belirtti. Yayman, ”Şehrimizin en güzel binalarından biri olan bu tarihi yapı geçmişten günümüze Kaymakamlık ve okul binası olarak hizmet verdi. Yıllar içinde çeşitli amaçlarla kullanıldı ancak çok eskimiş ve yıpranmıştı. İlçe kütüphanemizin de yeterli olmaması üzerine, binanın kütüphane olarak yenilenmesine karar verdik” dedi.

Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığının 178 bin 176 TL kaynak ayırarak binanın kütüphane haline getirildiğini kaydeden Yayman, "Fransızların işgal döneminde inşa edilen bu bina Hatay'ın anavatana katılmasının ardından yıkılmamıştır. Bu tarihi bina bize hem geçmişte yaşadığımız işgal acılarını unutturmayacak hem de gençlerimiz bu binada kendilerine yepyeni bir gelecek kuracaktır. Binanın kütüphane olarak şehrimize yeniden kazandırılması çok anlamlı bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Kütüphanede 21 bin 502 yetişkin kitabı ile 7 bin 380 çocuk kitabı olduğunu belirten Yayman, kendi kütüphanesinde bulunan çok sayıda eseri ve ansiklopedi tarihinde bir klasik kabul edilen 24 ciltlik Büyük Larousse Ansiklopedi ve Sözlük setini de kütüphaneye armağan edeceğini ifade etti.