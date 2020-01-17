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Tarihi İdlib Müzesi bombaların hedefi oldu

Suriye’nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesine rağmen birçok noktaya bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesine rağmen birçok noktaya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bombaların hedefi olan tarihi İdlib Müzesi, ağır hasar aldı.


Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen önceki gün İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda bombaların hedefi olan tarihi İdlib Müzesi ağır hasar aldı. Bir kısmı yıkılan müzede, bazı tarihi eserlerin de tahrip olduğu öğrenildi.


Bombalı saldırının ardından müzede onarım çalışmaları başlatılırken, tahrip olan tarihi eserler ise koruma altına alındı.

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