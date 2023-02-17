Tarihi Uzun Çarşı, deprem sonrası büyük hasar gördü

Hatay'ın simgelerinden ve turistlerin mutlaka uğradığı yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı da depremde büyük hasar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Antakya'ya gelen turistlerin gittiği yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte büyük hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan bazı evlerin yerle bir olduğu görüldü.

Tarihi Uzun Çarşı'nın deprem sonrasındaki hali havadan görüntülendi.