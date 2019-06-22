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Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın

Hatay’da, Tarihi Uzun Çarşı’da yangın çıktı.

Hatay'da, Tarihi Uzun Çarşı'da yangın çıktı. Yangında, 2 işletmede maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'nın Kuyumcular Pasajı girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir baharat işletmesinin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın daha sonra yan tarafta bulunan kuyumcu işletmesine de yayıldı. Dumanları fark eden gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası baharat işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kuyumcu işletmesinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.


Kuyumcu işletmesi içerisinde bulunan ve dumanlardan etkilenen bir kuş ise ekipler tarafından kurtarıldı.


Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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