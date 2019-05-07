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Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği

Hatay’da, 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı’da Ramazan hareketliliği yaşanıyor.

Hatay'da, 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği yaşanıyor.


İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da da, Ramazan hareketliliği yaşanıyor. Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, bin bir çeşit yiyecek içeceğin satıldığı Uzun Çarşı'ya akın ediyor.


Ramazan ayı nedeniyle iş yerlerini biraz daha erken açan esnaf, "On Bir Ayın Sultanı"nın hareketliliğiyle ayrı bir sevinç yaşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çarşıda talebin arttığını ifade eden tarihi Uzun Çarşı esnafından Şahap Fansa, “Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yapıyoruz. Çok şükür 11 ayın sultanı Ramazan geldiği zaman, çarşımızın tüm esnafının yüzü gülüyor. Çünkü herkes bir şeylerin alışverişine koşuyor, sahur için iftar için bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Esnafın yüzü gülüyor, gelen insanların yüzü gülüyor. Yani oruçlu olmamıza rağmen sabırla iftarı bekliyoruz ve baya güzel geçiyor. İnşallah da bu sene böyle geçecek, böyle umuyoruz çünkü dünden evvelki günden hatta Ramazan'dan 2 gün öncesinden başladı yoğunluğumuz” dedi.


Tarihi Uzun Çarşı'da yaşanan hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da sürmesi bekleniyor.

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