Hatay'da, 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan hareketliliği yaşanıyor.

İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da da, bayram öncesi esnafın yüzü gülüyor. Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, bin bir çeşit yiyecek içeceğin satıldığı Uzun Çarşı'ya akın ediyor. Esnaf, korona virüs dolayısı ile sosyal mesafeye ve kurallara uyarak müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

Normalleşme süreci ile birlikte iş yerlerini açmaya başlayan esnaflar "On Bir Ayın Sultanı"nın hareketliliğiyle ayrı bir sevinç yaşıyor.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı (HESOB) A. Kadir Teksöz, çarşının artık hareketlenmeye başladığını belirterek “çok sıkıntılar yaşadık Ülke olarak. Allah'ın izni ile Valimiz Rahmi Doğan'ın çabaları, esnafın ve vatandaşımızın bilinçli hareket etmesi neticesinde güzel günlere doğru gidiyoruz. Malumunuz çarşımız yavaş yavaş hareketleniyor, canlanıyor. Kötü günler, sıkıntılı günler geride kalacak. Bu el birliği içerisinde çalışmanın vermiş olduğu bir uygulama. Devlet büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Tabi esnafımız sıkıntılı süreçten geçiyor, sıkıntıları sorunları var. Bize ulaşan esnaflarımızın hepsinin gerek kredilerine, gerek devlet dairelerindeki sıkıntılı süreçlerine belediyede ki konuların hepsine elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar örnek olma adına 50 bine yakın maske dağıttık. Vatandaşımızdan önerimiz var. Bu aşılar bulunana kadar hiçbir sıkıntı çekmeme adına güzel giden Türkiye'de ki tablonun sıfır noktasına düşebilmesi için dışarıya çıktığımız da sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz çıkmayalım ve hijyene dikkat edelim. Sıkıntılı bir süreç ama önce bize esnafımızın sağlığı lazım. Mezarda, çek senet ödeyecek halimiz yok. Allah'ın izni ile güzel günler hepimizi bekliyor” dedi.

Tarihi Uzun Çarşı'da yaşanan hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da sürmesi bekleniyor.