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Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan'ın ilk günü sessizlik

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı, Ramazan ayının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kapalı kaldı.

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı, Ramazan ayının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kapalı kaldı.


Hatay'ın Antakya ilçesinde 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı Uzun Çarşı, uzun yıllar sonra Ramazan ayının ilk günlerinde kapalı kaldı. İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi çarşı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizdi.

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