İhlas Haber Ajansı

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Tarihi Uzun Çarşı'da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor

Hatay’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı’da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı'da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.


Kent ekonomisinin adeta can damarı durumunda bulunan ve yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı'da özellikle kuruyemiş ve pastane esnafında hareketlilik hat safhaya çıktı.


Yılbaşı dolayısıyla hareketli ve yoğun olduklarını belirten kuruyemişçi İsmail Tekkalan, "Özellikle karışık çerez, Antep fıstığı, fındık, kestane gibi çerez çeşitlerini satıyoruz" dedi.


Fırıncı ustası Habip Altınöz de, “Hatay'ın meşhur kömbe çeşitlerini yılbaşında da satışlarımıza devam ediyoruz. Yılbaşı dolayısıyla çarşımızda biraz hareketlilik yaşanıyor. Yaşanan hareketlilik dolayısıyla kömbelerimizi müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

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