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Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile çarpıştı: 16 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında meydana gelen kazada. Eshabil B. yönetimindeki 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K.'nın kullandığı 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi ilk müdahalelerinin ardından 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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