İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Hatay’ın Altınözü ilçesinde tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Alakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Balcıoğlu (55) tarla sürerken kalp krizi geçirdi. Traktörden devrilerek düştüğü tahmin edilen Balcıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Balcıoğlu'nu yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, sağlık ekipleri Balcıoğlu'nun cansız bedenini Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.