TARSİM'den mağdur olan üreticilere 4 milyon TL

Hatay'da dolu mağduru olan ve ürünleri zarar gören çiftçilere TARSİM tarafından toplam 4 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında yağan dolu nedeniyle mağdur olan narenciye üreticilerine Tarım Kredi Kooperatifi TARSİM (Tarım Sigortası) tarafından 4 milyon TL ödeme yapıldı. Mağdurların çekleri Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Ongun tarafından Erzin Tarım Kredi Kooperatifi binasında teslim edildi.

Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Ongun, devletin malını sigorta yaptıran her üreticinin yanında olduğunu ifade ederek, “Mevsimin ne getireceğini kimse bilemez. El emeği göz nuru yetiştirdiğiniz ürünleriniz bakıyorsunuz bir anda ya dolu ya da don tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu işler ihmale gelmez. Vereceğiz üç beş kuruş sizin o yılki malınızı garanti altına alıyor. TARSİM sigortası bir havuza benzer. Havuzda ne kadar çok para birikirse malını sigorta yaptırıp mağdur olan üreticilerimize o kadar fazla ödeme yapar. O nedenle çevrenizdeki üreticilerinde sigortalı olmasını sağlayın. Bunun yanında hiçbir üreticimizin bu tür doğa olaylarında mağdur olmasını istemeyiz” dedi.

Dolu mağduru ve narenciye üreticisi olan İbrahim Coşkun ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Her 3 yılda 5 yılda böyle doğa olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ürünümüzü sigortalıyoruz ve bunun karşılığında zararımız tarım Kredi Kooperatifi TARSİM tarafından karşılanıyor” diye konuştu.