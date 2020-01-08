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Taşın altından uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, narkotik ekiplerinin arama çalışmalarında taşın altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, narkotik ekiplerinin arama çalışmalarında taşın altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Ö.E.'nin verdiği bilgiler üzerine, şahsın verdiği adreste arama tarama çalışması yapıldı. Arama faaliyetlerinde taşın altına gizlenmiş 142 adet Captagon hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.E.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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