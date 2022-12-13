Tatlı patates fidelerinde ilk ürün hasadı

Yayladağı Çabala köyünde çiftçilik yapan Fecir Karabay'a sahip olduğu 2 dekar araziye ekmesi için verilen 7 bin tatlı patates fidesinin ilk ürünleri hasat edilmeye başlandı. 15 bin aileyle sözleşmeli tarım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Hatay'ı tatlı patateste marka haline getirme hedefiyle, 2022 yılında 20 aileye 100 bin fide desteği verildiğini, 2023 yılında da daha fazla çiftçiye ulaşmak için çalışmaların devam ettirildiğini bildirdi.