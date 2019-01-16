Tavukçuluk sektörü yeni dış pazarlara açıldı

Dr. Necmettin Çalışkan, 2018'in tavukçuluk sektörü açısından iç piyasada tüketimin daraldığı, ancak yeni dış pazarlara açılan bir yıl olduğunu söyledi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Ağustos ayındaki kur oynamalarının tüm sektörleri olduğu gibi ciddi olarak tavukçuluğu da etkilediğini söyledi. Ani kur yükselişinin, doğal olarak tüm dengeleri alt üst ettiğini ifade ederek, ”Tüketici, özellikle gıda ürünlerinin yerli hammaddelerle üretildiği, bu nedenle fiyatlarının dövize endeksli olmayacağı gibi bir düşünceye kapılıyor. Oysaki bu doğru değil, çünkü iğneden ipliğe her şey dövize endeksli. İç piyasa satılan ürünler de dövizin yükselmesiyle bir anda yükselişe geçiyor. Bu yükselişle birlikte, daha sonra döviz düşse bile mal tedarikinde sıkıntı yaşanıyor” dedi.

2018 yılının tavukçuluk sektörü açısından iç piyasada tüketimin daraldığı bir dönem olduğunu ifade eden Çalışkan, "Ancak bu dönemin ferahlatıcı tarafı şu; ülkemiz krizlerle birlikte krizden kurtuluş için çözüm arayışı içerisinde oluyor ki bu noktada 2018 yılı yeni yeni dış pazarlara açılan bir yıl oldu, yeni kapılar açıldı. Mesela bugüne kadar çok uzun yıllardır alışverişimizin olmadığı Suudi Arabistan artık tavukçuluk sektörü açısından önemli bir pazar haline geldi. Yine Kafkaslar ve Ortadoğu'da başka bazı ülkeler aynı şekilde yeni pazarlar haline geldi. Yakın komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklarla birlikte oralarda üretim daraldı ve bu ülkelerle olan ihracatlar ciddi oranda arttı” diye konuştu.

2019'un özellikle seçim yılı olması münasebetiyle, en azından ilk çeyreğinin iyi geçeceğini düşündüklerini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Ancak ikinci çeyreğin sonundan itibaren piyasadaki genel kriz beklentisi doğal olarak bizim sektörü de etkiler. 2019'un eğer ikinci çeyreğinde yaşanması muhtemel kriz çok büyük bir etki yapmadan atlatılırsa 2019'un ikinci yarısının iyi geçebileceğini de ifade edebiliriz. Yani 2018'in kriz yılı olarak geçmiş olması, 2019'un bir açıdan umut yılı olabileceğine de işaret ediyor diyebiliriz."

Yakın zamanda Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel askeri operasyon ile birlikte ülkenin savaş ortamına çekilmesinin döviz kurlarını da etkileyebileceğini vurgulayan Çalışkan, “Ekonomik politikalardaki yaşanacak değişimlerle başta turizm olmak üzere hepsi etkilenecek. Turist demek; ülke için döviz demek, piyasada canlılık demek, tavukçuluk açısından ise tüketici demek, bu açıdan turizm teşvik edilmeli ve önü açık olmalı” dedi.