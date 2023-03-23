TBMM Başkanı Şentop ilk iftarı depremzedelerle yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk iftarını Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadır kentte depremzedelerle birlikte açtı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da incelemelerde bulundu. İlk olarak Narlıca'daki çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Şentop, daha sonra Kırıkhan ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti. Ramazan ayının ilk iftarını depremzedelerle birlikte iftar çadırında yapan Şentop, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının ilk iftarını depremzede vatandaşlarla yapmak istediklerini ifade eden Şentop, “Depremden hemen önce de ziyaret etmiştim. Zaman içinde çok ciddi bir toparlanma oluyor. Yıkım çok büyük ama milletimizin azmi daha büyük. Bu zorlukları en kısa zamanda aşacak çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Afetin yaralarını sarmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şentop, “Önce çadırlar kurulup geçici barınma imkanı sağlandı. Şimdi biraz daha uzun vadeli olan konteynerler kuruldu. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 1 yıl içinde kalıcı konutların yapılması için çalışma içerisindeyiz. Bugün Kahramanmaraş'ta konutların temeli atıldı. Daha önce olduğu gibi verilen sözlerin yerine getirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Şentop, açıklamasının ardından çadır kentte incelemelerde bulundu.