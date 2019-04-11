Tehdit ediliyor iddiası vardı cesedine ulaşıldı

Hatay'da, 13 gün önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi Arsuz sahilinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 30 Mart günü merkez ilçe Antakya'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 39 yaşındaki 4 çocuk babası seyyar dondurmacı Zeyniddin Cüvitoğlu'nun cansız bedeni Arsuz sahilinde bulundu. Dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Cüvitoğlu'nun ilk belirlemelere göre boğularak öldüğü tespit edildi. Ceset daha sonra otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler şimdi, ailesi tarafından tehdit edildiği iddiası öne sürülen ve Antakya'da kaybolan Arsuz sahilinde cesedi bulunan Zeyniddin Cüvitoğlu'nun ölüm nedenini araştırıyor.