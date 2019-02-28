Tek seferde 5 ameliyatla sağlığına kavuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 64 yaşındaki Selvi Hançer, tek seferde 5 ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

Halsizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan Selvi Hançer, İskenderun Gelişim Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası Hançer'in ameliyatına karar verildi. Op. Dr. İsmail Körk ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur, imkansız denilen tek seferde beş ameliyat gerçekleştirdi.

Ameliyatın yaklaşık dört saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Songur, “Kalbin kasılma gücü yüzde 30'lara düşen ve başvurduğu birçok merkezde ameliyat olamaz denilen Selvi Hanım'a gerçekleştirdiğimiz ameliyatla; aort kapağını, mitral kapağını, ana aort damarını değiştirdik. Ayrıca ritm bozukluğu nedeniyle, ritm düzeltme işlemi gerçekleştirdik ve delik kalbini onardık. Ameliyattan 4 gün sonra da hastamızı sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu ettik. Bu tür riskli ameliyatlar, her merkezde gerçekleştirilmiyor. Gerek tecrübeli ekibimizle, gerekse teknolojik donanımımızla ameliyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Uzun yıllardan bu yana kalp rahatsızlığı yaşadığını ve ameliyat sonrası sağlık sorunlarının düzeldiğini ifade eden Selvi Hançer ise, “Son zamanlarda sıkıntılarımın artmasından ötürü, tekrar muayene oldum ve muayene sonrasında ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kabul ettim ve ameliyat oldum. Ameliyattan sonra çok şükür sağlığıma kavuştum. Beni sağlığıma kavuşturan değerli doktorlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.