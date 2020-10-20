Tek taraflı baş ağrısına dikkat

Atilla Kara, tek taraflı olarak, göz çevresinde gelişen küme tipi baş ağrısının, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, etkili bir tedavi süreciyle küme tipi baş ağrısının durdurulabileceğini ifade etti.

Şiddetli seyreden küme tipi baş ağrılarının, genellikle 6 ile 12 hafta sürebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Genellikle ataklar halinde mevsimsel geçişlerde görülen küme tipi baş ağrısı, tek taraflı ve göz çevresinde başlayan şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Bu baş ağrısı tip hastayı gece uykusundan uyandıracak duruma getirebilir ve kişinin yaşam kalitesini bozabilir. Her yaşta gelişebilen küme tipi baş ağrısı, 20 ile 50 yaş aralığında ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Küme tipi baş ağrıları genelde uyarı vermeden başlar. Göz etrafında şişlik ve kızarıklık, göz kapağında düşme, tek taraflı ağrı, huzursuzluk hissi, yüzde solukluk, burun tıkanıklığı veya akıntısı, terleme, baş ve boyun bölgesinde görülen şiddetli ağrılar, küme tipi baş ağrısının en önemli belirtileridir. Bu kişiler, ağrı olduğu zaman dolaşma ihtiyacı hisseder. Baş ağrısı; genellikle her gün aynı saatlerde, bazen gün içinde birçok defa ataklar halinde görülebilir. Tek bir atak 15 dakika ile üç saate kadar devam edebilmektedir. Daha sık olarak geceleri ortaya çıkan bu baş ağrısı tipi, hastayı uykusundan uyandırır. Aniden başlayan bu baş ağrısının ardından kişi kendini bitkin ve tükenmiş hisseder” dedi.

Küme tipi baş ağrısının tedavisi

Küme tipi baş ağrısının tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Kara, “Küme tipi özelliklerinde baş ağrısı yaşayan kişilerin ağrı nedenlerini ve en etkili tedaviyi bulmak için bir nöroloji uzmanı ile mutlaka görüşülmesi gerekmektedir. Bazen şiddetli baş ağrıları, incelmiş bir kan damarının yırtılması veya bir beyin tümörü gibi, altta yatan ciddi birtakım tıbbi durumlardan kaynaklanabilmektedir. Nörolojik muayene sonrasında küme baş ağrısının hangi tip baş ağrısı olduğu ile ilgili, ileri tetkik planlayabilir. Küme baş ağrısını tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur. Tedavinin amacı, ağrının şiddetini azaltmak, baş ağrısı süresini kısaltmak ve atakları önlemektir. Bir küme baş ağrısında ağrı aniden şiddetli gelir ve kısa bir süre içinde azalır. Bu nedenle hızlı etki eden ilaçlar gereklidir. Hızla etki eden bazı ilaçlar ağrıda rahatlama sağlayabilir” şeklinde konuştu.