İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ ekibi, Hatay'da enkazdan 4 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.


Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay İskenderun'a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Mune Rezzak isimli kız çocuğunu sağ salim kurtardı. Kurtarılma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.