Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alarak yandı. Kamyonetteki tekstil yükü yoldan geçen gençlerin yardımı ile yol kenarına taşınarak yanmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Belen-Antakya karayolu Belen geçidi mevkiinde meydana geldi. Mazot pompasında yaşanan arıza sonucu yangın çıkan kamyonet kısa sürede alevlere teslim oldu. Kamyonetteki tekstil yükü ise yoldan geçen gençlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Araçtaki paketleri yol kenarına alan gençler büyük bir maddi zararın önüne geçtiler. Adana'dan aldığı yükü Antakya'ya götüren şoför Ahmet Ç ise gençlere teşekkür etti. Trafiğin tehlikeye girdiği Belen geçidinde yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Kamyonet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.