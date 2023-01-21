Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Hatay'da kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak telefonla vatandaşları dolandıran şüpheli Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları telefonla arayarak kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak ismi açıklanmayan mağdur şahsın Hatay'daki ikametine giderek 10 bin 500 Dolar ve 30 gram altını elden alarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Emniyet birimlerince kamera kayıtlarının incelemesi ve araştırmalar sonucu dolandırıcılık şüphelisinin İ.U. olduğu tespit edildi. İ.U. ikamet ettiği Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Dolandırıcı İ.U., adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.