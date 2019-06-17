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Temiz çevre temiz toplum için bir araya geldiler

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Erzin Belediyesi ve çevreciler “Temiz Çevre, Temiz Toplum” için bir araya geldiler.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Erzin Belediyesi ve çevreciler “Temiz Çevre, Temiz Toplum” için bir araya geldiler.


Etkinlikte, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Şirin Su Piknik Alanı mevkisinden çevre kirliliğine neden olan atıklar toplanarak temiz çevre için çalışma yapıldı.


Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu yaptığı açıklamada, “Burada çevre bilincini taşıyan değerli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Burada başlattığımız çevre temziliği önemsiz görünse de, çevre bilincini gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemli olduğuna inanıyorum. Ormanlarımıza, akarsularımıza ve çevremize sahip çıkmalıyız. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle vatandaşlarımız piknik alanlarına akın etmekteler. Bu nedenle yakılan ateşi söndürüp çevremizi temiz tutmalıyız. Bu anlamda etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.


Etkinliğe, belediye meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

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