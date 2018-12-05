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Termal oteldeki yangın söndürüldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde termal otelde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde termal otelde çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Dumandan etkilenen ve bazıları kurtarılan 20 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere sevk edildi.


Otelde kalan vatandaşlar sabah namazı için uyandıklarında dumanları fark ederek oteli boşalttıklarını belirterek, gece boyunca sürekli elektriklerin sık sık kesildiğini, sabah saatlerinde bir patlama sesi duyarak uyandıklarını, ardından otelden dumanlar yükseldiğini anlattılar.

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