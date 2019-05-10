Terörden arındırılan Amanoslar'da mantar avı

Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşlar, terörden arındırılan Amanos Dağları'na çaşır göbeleği (mantar) toplamaya çıktı.

Zeytin Dalı Operasyonu sonrası terör örgütü PKK'nın Amanos Dağları'ndaki varlığının yok olma noktasına gelmesiyle Hassa halkı soluğu yaylalarda almaya başladı.

Yıllardır terör nedeniyle yaylalarına çıkamayan ve hayvanlarını otlatamayan yöre halkı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı başarısı sonrası artık yaylalarına çıkmaya başladı.

Türkiye geneli 6 bin endemik bitki türünün yaklaşık binine ev sahipliği yapan ve baharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönen Amanos Dağları'nda güvenliğin sağlanmasını fırsat bilen yöre halkı, yorucu ve meşakkatli bir yolcuğunu ardından yüksek kesimlerdeki çakşır göbeleğini topluyor.

Çobanların da keçilerini otlattığı bu dağlarda çakşır göbelekleri toplayan köylüler, "Allah devletimize zeval vermesin" diye dua ettiler.