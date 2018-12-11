Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Amanoslar Çevre Derneği (AÇED) tarafından terörden temizlenen Amanoslara doğa yürüyüşü düzenlendi.

İlçe merkezinde bir araya gelen doğa yürüyüş grupları ve doğaseverler, Rabat Mahallesi kırsalı sınırları içerisinde kalan kanyon bölgesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Amanoslar Çevre Derneği 2. Başkanı Sabri Özkan yaptığı açıklamada, önceki yıllarda terör nedeniyle gidilemeyen Rabat'taki Saklı Kanyon'a ilk defa yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Etkinliğimize İskenderun Turkuaz Doğa Yürüyüş Grubu, Hatay Yürüyüşçüleri Grubu, Hatay Herdem İnsan Grubu katıldı. Kanyon içerisine giren doğa severler karşılaştıkları manzaraya hayran kaldı. Gerçekten muhteşem bir yer olan Rabat Saklı Kanyon'un turizme kazandırılması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Kanyon içerisinde 5 kilometre yürüyüş yaparak Mancınık Kalesinin bulunduğu tepe hizasında mola veren AÇED ekibi kaleden aşağı Türk bayrağı açtılar.