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Ters yönde ilerleyen engelli motosikletli kaza yaptı

Hatay’da ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı.

Hatay'da ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen engelli motosiklet sürücüsü Ayhan Ceylan, karşısından gelen otomobille çarpıştı. Motosikletin aldığı darbe ile devrilmesi sonucu kafasını beton zemine çarpan engelli sürücü olay yerine gelen ambulansla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay sonrası kaçtığı iddia edildi.



Engelli sürücü Ayhan Ceylan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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