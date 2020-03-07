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TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Soner, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Rayane Aabid (Alican Özfesli dk. 67), Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58), Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


BB Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 76), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Uçar, Pote İbrahim Akdağ, Hamroun (Emrah Başsan dk. 46), Sisskoko (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak, Osman Çelik


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor)

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