TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
65. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Muhammed Samed Karakoç dk. 90+2 ?), Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Loteteka Bokila, Yusuf Abdioğlu, Helder Barbosa (Alican Özfesli dk. 84 ?), Caner Hüseyin Bağ (Idır Quali dk. 67)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Temel
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Abdülkadir Özdemir, Eren Keleş, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Enes Yasin Akyol, Evren Korkmaz, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Özkan Taştemur (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 80 ?)
Yedekler: Özer Enes Soylu, Serhat Tunç, Semih Uçar, Şahin Berk
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Gol: Selim Ilgaz (dk. 66) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Hakan Barış, Özkan Taştemur, Marvin Sinan Büyüksakarya, Okan Kurt (Adanaspor), Bokila, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Hatayspor)