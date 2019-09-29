TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Eskişehirspor : 0

TFF 1.
Lig'in 6. hafta mücadelesinde Hatayspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
52. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.
58. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın ceza alanı dışından yaptığı ortada topa kafayı vuran Mirkan Aydın topu ağlara göndermeyi başardı. 1-0
63. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, uzaktan sert vurdu ancak top çok az farkla dışarı gitti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Aabid Rayane dk. 79), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Idir Quali dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Helder Barbosa (Gökhan Karadeniz dk. 46), Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Hamza Gür, Yasin Güreler
Teknik Direktör: İlhan Palut
Eskişehirspor: Melih Ağa, Berkay Dabanlı, Sissokko, Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah, Erdal Akdarı, Fevzi Yıldırım, Halil Öner (Ferhat Kiraz dk. 68 ?, Onur Bayramoğlu dk. 88 ?), Cemali Sertel (Hakan Aslantaş dk. 54)
Yedekler: Ekrem Kılıçaslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balahan, Talha Erdoğan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: Mirkan Aydın (dk. 58) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel (Hatayspor), Halil Öner, Berkay Dabanlı (Eskişehirspor)