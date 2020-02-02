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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:


49. dakikada Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


73. dakikada Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Qaualı dk. 73), Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz (Diop dk. 53), Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 65), Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu (Özgür Can Özcan dk. 67), İlhan Özek (Tanase dk. 90 ?), Murat Akça, Yonathan Del Valle (Mehmet Taş dk. 79), Renan Da Silva, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz


Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor), Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor), Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan Da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor)

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