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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.




Maçtan dakikalar


57. dakikada, Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.


58. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker (Idir Ouali dk. 75), Aabid, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 69), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Alican Özfesli dk. 82 ?), Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Hamza Gür


Teknik Direktör: Bayram Toysal


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Patrick Etoga, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Sayyadmanesh (Enes Durmuş dk. 67), Cajic (Eslem Öztürk dk. 80 ?), Ali Dere (Miray Bağış dk. 63), Diouf


Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Mensah, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Gol: Mesut Çaytemel (dk. 58 pen.)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, SadiKaraduman (Hatayspor), Patrick Etoga, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün (İstanbulspor)

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