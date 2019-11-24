TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0

TFF 1.
Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
57. dakikada, Gökhan Karadeniz ceza sahası içinde aldığı müdahale sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Çaytemel, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker (Idir Ouali dk. 75), Aabid, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 69), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Alican Özfesli dk. 82 ?), Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Hamza Gür
Teknik Direktör: Bayram Toysal
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Patrick Etoga, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Sayyadmanesh (Enes Durmuş dk. 67), Cajic (Eslem Öztürk dk. 80 ?), Ali Dere (Miray Bağış dk. 63), Diouf
Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Mensah, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Mesut Çaytemel (dk. 58 pen.)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, SadiKaraduman (Hatayspor), Patrick Etoga, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün (İstanbulspor)