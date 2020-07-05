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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Keçiörengücü: 0

TFF 1.

Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


90. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan ortasında Soner Örnek ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Soner Örnek dk. 90), Aabid Rayane (Buğra Çağıran dk. 69), Alican Özfesli (Gökhan Karadeniz dk. 46), Idır Quali (Helder Barbosa dk. 60), Selim Ilgaz (Caner Hüseyin Bağ dk. 60), Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Furkan Şeker


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Süleyman Olgun, Mendy (Cem Ekinci dk. 72), Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 63), Madinda (İshak Çakmak dk. 78), Diabang, Famoussa Kone (Bokila dk. 77)


Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Soner Örnek (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Alican Özfesli, Soner Örnek (Hatayspor), Mendy, Famoussa Kone (Keçiörengücü)

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