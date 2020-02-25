TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüeyin Tetik
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane Aabid, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Alican Özfesli dk. 68), Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 83 ?), Mirkan Aydın (Idır Quali dk. 72)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Osmanlıspor: Santiago, Ali Eren İyican, Erıc Ayk Mbu, Beykan Şimşek, Ognjen Todorovic (Oğuz Yıldırım dk. 63), Jovan Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık (Yiğit Kotan dk. 84 ?), Barış Zeren (Okan Deniz dk. 17)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Yusuf Abdioğlu (dk. 10) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Alican Özfesli, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor)