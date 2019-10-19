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TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Adana Demirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt'un şutu ağlarla buluştu. 0-1


60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


84. dakikada Aabid'in kulladığı serbest atışta kaleciden seken topu alan Mirkan'ın pasında Hamza Gür'ün meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Kubilay Sönmez (Alican Özfesli dk. 70), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 83 ?), Idir Ouali, Caner Hüseyin Bağ (Hamza Gür dk. 74), Rayane Aabid, Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Jeremy Bokila


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Mehmet Uslu (Orhan Taşdelen dk. 63), Hamidou Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Levent Ayçiçek dk. 81 ?), Sinan Kurt, Berk Yıldız (Vedat Bora dk. 73), Joher Rassoul, Anthony Stokes


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Talha Sanuç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Goller: Sinan Kurt (dk. 2) (Adana Demirspor), Selim Ilgaz (dk. 60), Hamza Gür (dk. 84) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Sinan Kurt, Volkan Şen, Emrullah Şalk, Kurtuluş Yurt (Adana Demispor)

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