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TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Akhisarspor: 3

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu. Hatay ekibi, bu sezon ilk defa sahasında yenildi.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Selim'in yerden pasında ceza sahasında topu alan Mirkan Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


10. dakikada Avdija Vrsajevic'in soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Onur Ayık kafa vuruşu ile beraberliği sağladı. 1-1


42. dakikada Bjarnason'nun pasında topla buluşan Erhan Çelenk, ceza sahası çizgisinden vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2


44. dakikada Hatayspor savunmasının hatasından yararlanan Bjarnason, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 1-3


78. dakikada Gökhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Soner (Sadi Karaduman dk.46), Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Barbosa dk. 46), Rayane Aabid, Idır Ouali (Caner Hüseyin Bağ dk. 46), Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdıja Vrsajevıc, Edin Cocalic, Rajko Rotman, Ergin Keleş, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Elmar Bjarnason (Musa Nizam dk. 87 ?), Erhan Çelenk (Çekdar Orhan dk. 82 ?), Sokol Cikalleshi (Aykut Çeviker dk. 82 ?)


Yedekler: Mılan Lukac, Halil Yeral, Eray Ataseven, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Mirkan Aydın (dk. 7 ve 78) (Hatayspor), Onur Ayık (dk. 10), Erhan Çelenk (dk. 42), Elmar Bjarnason (dk. 44) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi, Çekdar Orhan (Akhisarspor)

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