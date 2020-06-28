TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Balıkesirspor: 0

Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

50. dakikada ceza alanı içerisinde Kubilay Sönmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Buğra Çağıran dk. 80 ?), Aabid Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz (Alican Özfesli dk. 65), Selim Ilgaz (Idır Quali dk. 80 ?), Hamza Gür (Mirkan Aydın dk. 46)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor: Atilla, Kağan, Sezer Özmen (Enes Karabulut dk. 85 ?), Cenk Güvenç, Batuhan, Serdar Güncü (Ezeh dk. 80), Mrsic, Abdulkadir (Andusic dk. 62), Aly Malle, Kethevoama (Celal Emir Dede dk. 62), Anıl Taşdemir

Yedekler: Yiğithan Kır, Görkem Fidan, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Mesut Çaytemel (dk. 52 pen.), Mirkan Aydın (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Aly Malle, Batuhan İşçiler, Mrsic (Balıkesirspor)