TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1.
Lig'in 19. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
48. dakikada ceza alanı içerisinde Selim Ilgaz yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.
50. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diop'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Cem Özay
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Ouali dk. 64), Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Barbosa dk. 59), Mirkan Aydın (Diop dk. 84)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Menemenspor: Selmani, Murat Erdemir (İbrahim Sönmez dk. 80 ?), Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu (Olatunbosun dk. 65), Tayfun Aydoğan, Taşkın Çalış, Mehmet Boztepe, Hüseyin Çolak (Ali Özgün dk. 69)
Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, Henry Onoka, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Mesut Çaytemel (dk. 50 pen.), Diop (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Kubilay Sönmez, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Hüseyin Çolak, Ali Keten, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Özgün, Trtovac (Menemenspor)