TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.
Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
47. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
90+6. dakikada Helder Barbaso ceza sahası içinden düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ, Rayane Aabid (Furkan Şeker dk.75), Rahman Buğra Çağıran (Helder Barbosa dk. 81), Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 67)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Ümraniyespor: Burak Öğür, Riad Nouri, Mücahit Akçay (Honore Gomis dk. 67), Bahadır Taşdelen (Toncı Mujan dk. 67), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Erdem Seçgin dk. 80 ?), Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhamed Gönülaçar, Tarık Tekdal
Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)