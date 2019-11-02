TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1.
Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Aabid, Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz (Bokila dk. 79 ?), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Hamza Gür dk. 74), Mirkan Aydın (Soner Örnek dk. 86 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Samed Karakoç, Idır Ouali
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Yılmaz Özeren dk. 68), Kappel, Tavares (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 78), Tatos (Leandrinho dk. 46), Putsila, Paıxo, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Murat Uslu
Yedekler: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Alican Özfesli (dk. 43), Mirkan Aydın (dk. 62), Furkan Şeker (dk. 64) Hatayspor, Deniz Vural (dk. 56), Marco Paixo (dk. 83) Altay
Sarı kartlar: Selim Ilgaz (Hatayspor), Putlisa (Altay)