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TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1.

Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Aabid, Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz (Bokila dk. 79 ?), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Hamza Gür dk. 74), Mirkan Aydın (Soner Örnek dk. 86 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Samed Karakoç, Idır Ouali


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Yılmaz Özeren dk. 68), Kappel, Tavares (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 78), Tatos (Leandrinho dk. 46), Putsila, Paıxo, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Murat Uslu


Yedekler: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Alican Özfesli (dk. 43), Mirkan Aydın (dk. 62), Furkan Şeker (dk. 64) Hatayspor, Deniz Vural (dk. 56), Marco Paixo (dk. 83) Altay


Sarı kartlar: Selim Ilgaz (Hatayspor), Putlisa (Altay)

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